Укр

Россияне рванулись скупать драгметаллы, очереди стоят с 5 утра: видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Россияне хотят сохранить сбережения Новость обновлена 17 марта 2022, 14:44
Россияне хотят сохранить сбережения

На фоне падения рубля жители "великой" рф пытаются сохранить свои сбережения

Ежедневное падение курса рубля привело к тому, что россияне начали массово скупать драгоценные металлы – золото, серебро, платину и все остальное.

Об этом пишут местные СМИ.

Очереди за золотом формируются уже с пяти утра (в Москве сейчас всего несколько точек, где можно купить драгметаллы). Покупают все, даже в виде мелких монеток.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину многие компании отказались сотрудничать с россиянами, а их список продолжает неуклонно расти. В частности за последние сутки из рынка рф ушли технологических компаний. Также в страну перестанут экспортировать "уколы красоты". Люди остаются без привычных вещей, теряют работу.

Как сообщалось ранее, из-за западных санкций российский автопроизводитель АвтоВАЗ был вынужден приостановить производство из-за нехватки комплектующих.

Тем временем в россии серьезно задумались над свержением путина. Отныне в рф создается Движение Сопротивления, которое будет работать для переворота в стране и начала восстания.

Теги:
#Золото #Россия #Серебро #РФ #Драгоценности
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