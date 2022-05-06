"У кого довше?" Патріарх Кирило вирішив помірятися з путіним

У росії проходить своєрідний флешмоб

Глава РПЦ патріарх Кирило після цинічної заяви про росію та війну прийняв за довгим столом заступника голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами ієрея Олега Овчарова. У мережі відзначили схожість у прийомі гостей у Кирила та президента рф володимира путіна.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці Лентач Facebook.

На знімку Кирило приймає гостя за довгим столом. Цікаво, що Овчаров сидить не на іншому кінці столу, а поряд за маленьким журнальним столиком.

Патріарх Кирило приймає Олега Овчарова

У мережі висміяли цю зустріч Кирила, а також зазначили, що раніше путін приймав високопоставлених гостей за довгим столом. Наприклад, кривавий диктатор відверто брехав в обличчя генсеку ООН Антоніу Гутеррішу про Бучу та Маріуполь. До речі, путінський довгий стіл став мемом після зустрічі глави кремля з президентом Франції Емманюелем Макроном.

У мережі висміяли довгий стіл патріарха Кирила

Нагадаємо, священники УПЦ МП звинуватили голову РПЦ патріарха Кирила в брехні.

Раніше повідомлялося, що на Великдень росіяни влаштували "справжню битву" за безплатні яйця.