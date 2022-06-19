"Стріляли з крейсера Москва?": в росії повідомили про знищення 50 генералів ЗСУ, в мережі лише посміялися

У мережі відкрито сміються з російської пропаганди

У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в міноборони росії відзвітували, що "знищили 50 генералів і офіцерів ЗСУ", а в мережі лише посміялися з чергової "казки" кремля.

Про це повідомляє кремлівське видання РБК.

За інформацією джерела, російська армія завдала удару високоточними ракетами "Калібр" по пункту управління українських військ, внаслідок чого нібито "знищено 50 генералів та офіцерів ЗСУ".

"Російські військові завдали удару високоточними ракетами "Калібр" по пункту управління українських військ у Дніпропетровській області, знищено понад 50 генералів і офіцерів ЗСУ, повідомило Міноборони Росії", — повідомляє РБК у Facebook.

У мережі лише посміялися з цієї "новини", а один з користувачів пожартував, що росія, напевно, стріляла з крейсера "Москва", який раніше був потоплений ЗСУ.

Додамо, що окупанти напередодні справді обстріляли Дніпропетровську область. Росіяни вдарили по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого загинули двоє людей. Крім того, 18 червня загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу, де поцілили в об’єкт соціальної інфраструктури. Також окупанти обстріляли Апостолівську громаду (село Велика Костромка), де було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що росіяни на війні в Україні втратили ще одного генерала.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області наприкінці квітня ЗСУ ліквідували двох генералів армії рф.