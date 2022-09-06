У путіна озвучили умови для зустрічі з Зеленським

Окрім того, пєсков натякнув на можливість приїзду кремлівського диктатора на Донбас

Переговори президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним не дають спокою кремлю. Як прогнозував український генерал Ігор Романенко, після вибухів у Криму натяки з москви на бажання відновити діалог почастішали. Зокрема під час спілкування з журналістами 6 вересня про це знову заговорив прес-секретар диктатора дмитро пєсков.

За його словами, які цитує пропагандистське РІА "Новості", для організації такої зустрічі необхідно "побудувати фундамент домовленостей, які будуть закріплені". Втім, пєсков додав, що зараз про це мови не йде.

Він також прокоментував можливий візит путіна на окупований Донбас. Прес-секретар диктатора заявив, що у кремля "великі" плани на "розвиток" захоплених територій, а поїздка кремлівського діда туди відбудеться, "коли прийде час".

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент Зеленський наприкінці серпня чітко дав зрозуміти – Україна не збирається розмовляти з кремлем, при цьому назвавши росію "ненаситним алігатором". Він також називав судилище над захисниками Маріуполя, яке планують бойовики "ДНР", та ядерний тероризм на Запорізькій АЕС діями, які унеможливлюють переговори. Окрім того, Зеленський заявляв, що говорити з росією можна буде тільки після того, як вона виведе всі свої війська з території України. Наразі своє посередництво у такій зустрічі пропонує голова Туреччини Реджеп Ердоган. Також про своє бажання і далі розмовляти з путіним заявили лідери Німеччини Олаф Шольц та Франції Емманюель Макрон. Втім, вони мали на увазі власний діалог з кремлем.