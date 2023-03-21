У кремлі проговорилися щодо важливої теми переговорів путіна та Сі Цзіньпіна

Китай та росія раніше домовлялися про те, що співпрацюватимуть у питаннях оборони

Під час зустрічі лідерів росії та Китаю обговорювався не лише "мирний план" Сі Цзіньпіна, а й військова співпраця двох країн. І це, незважаючи на офіційні заяви Китаю про те, що з Москвою таких домовленостей немає.

Про це повідомляє кремлівська агенція ТАСС з посиланням на слова помічника путіна юрія ушакова. Він заявив, що Китай і росія домовилися продовжувати реалізовувати ті домовленості, які були досягнуті раніше.

Російський президент володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили співпрацю та "домовилися продовжити реалізовувати домовленості", які раніше були досягнуті між міністерствами оборони країн. Однак не уточнювалося, що саме мають на увазі — поставки зброї, проведення навчань або іншу військову допомогу.

Раніше в Китаї офіційно заявляли, що не постачають росії зброю і не надають жодної військової допомоги. Усі звинувачення США та Заходу у підтримці країни-агресору були відкинуті владою піднебесної.

Також "Телеграф" повідомляв, що на даний момент немає доказів того, що Китай постачав росії зброю. Факти можливої співпраці країн зараз перевіряються.