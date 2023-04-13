Співробітникам посольства Франції в москві передали посилку з моторошним змістом

До посольства Франції в Москві передали пакет із дивним вмістом

Працівники посольства Франції у москві отримали анонімну посилку з незвичайним вмістом. Усередині знаходилися кістки тварини.

Як пишуть росЗМІ, незвичайне посилання співробітники французького дипломатичного відомства отримали в середу, 12 квітня.

За даними джерела, на місце події прибули правоохоронці, які почали встановлювати причетних до передачі пакету з кістками тварин.

Примітно, що на початку 2023 року співробітникам французького посольства у Москві передали бандероль, усередині якої були дохла миша та павук.

Як повідомлялося раніше, 30 листопада 2022 року посольство України в Іспанії отримало посилку з вибуховим пристроєм, під час відкриття легкі травми отримав охоронець.

Пізніше стало відомо, що аналогічна посилка була доставлена до посольства США в Іспанії. На початку 2023 року в Іспанії було затримано пенсіонера, який міг бути причетний до відправки листів з вибухівкою.

2 грудня стало відомо, що до багатьох українських представництв у різних країнах Європи було доставлено закривавлені посилки, у деяких з них були очі тварин.