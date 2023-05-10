Як перед вторгненням в Україну: путін підписав указ для військових

Документ про військові збори наполовину засекречено

Президент росії володимир путін, який повернув Грузії безвіз, підписав черговий указ про призов. Так, всі військовозобов’язані росіяни, які перебувають у запасі, мають пройти військові збори.

Указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації. У документі є публічні пункти та засекречені, та інформація про строки проведення зборів у публічній частині не вказана.

У документі сказано, що органи виконавчої влади мають забезпечити виконання та проведення заходів, пов’язаних із призовом росіян, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів. На збори призивають військових у складі збройних сил, військ нацгвардії, органів держохорони та органів федеральної служби безпеки.

Примітно, що указ складається із п’яти пунктів, два з яких засекречені. І в публічній частині указу немає інформації про дату початку проведення зборів, їх тривалість, а також про кількість людей, яка призивається.

У мережі звернули увагу, що аналогічні збори путін оголошував перед початком повномасштабного вторгнення 18 лютого 2022 року. Але росЗМІ повідомляють, що це щорічна процедура. Також у мережі звернули увагу, що в аналогічних указах до початку вторгнення в Україну також були засекречені пункти.

Аналогічні укази путіна в період з 2018 по 2021 рік

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії хочуть збільшити призовний вік. Мінімальний призовний вік збільшиться з 18 до 21 року, а максимальний продовжать з 27 до 30 років.