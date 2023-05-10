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Як перед вторгненням в Україну: путін підписав указ для військових

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
владимир путін підписав указ про призов запасників Новина оновлена 10 травня 2023, 19:20
владимир путін підписав указ про призов запасників

Документ про військові збори наполовину засекречено

Президент росії володимир путін, який повернув Грузії безвіз, підписав черговий указ про призов. Так, всі військовозобов’язані росіяни, які перебувають у запасі, мають пройти військові збори.

Указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації. У документі є публічні пункти та засекречені, та інформація про строки проведення зборів у публічній частині не вказана.

У документі сказано, що органи виконавчої влади мають забезпечити виконання та проведення заходів, пов’язаних із призовом росіян, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів. На збори призивають військових у складі збройних сил, військ нацгвардії, органів держохорони та органів федеральної служби безпеки.

Примітно, що указ складається із п’яти пунктів, два з яких засекречені. І в публічній частині указу немає інформації про дату початку проведення зборів, їх тривалість, а також про кількість людей, яка призивається.

У мережі звернули увагу, що аналогічні збори путін оголошував перед початком повномасштабного вторгнення 18 лютого 2022 року. Але росЗМІ повідомляють, що це щорічна процедура. Також у мережі звернули увагу, що в аналогічних указах до початку вторгнення в Україну також були засекречені пункти.

Аналогічні укази путіна в період з 2018 по 2021 рік

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії хочуть збільшити призовний вік. Мінімальний призовний вік збільшиться з 18 до 21 року, а максимальний продовжать з 27 до 30 років.

Теги:
#Володимир Путін #Указ #Військові збори