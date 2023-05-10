Как перед вторжением в Украину: путин подписал указ для военных

Документ о военных сборах наполовину засекречен

Президент россии владимир путин, который вернул Грузии безвиз, подписал очередной указ о призыве. Так, все военнообязанные россияне, которые находятся в запасе, должны пройти военные сборы.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе есть публичные пункты и засекреченные, и информация о сроках проведения сборов в публичной части не указана.

В документе сказано, что органы исполнительной власти должны обеспечить выполнение и проведение мероприятий, связанных с призывом россиян, которые числятся в запасе, для прохождения военных сборов. На сборы призывают военных в составе вооруженных сил, войск нацгвардии, органов госохраны и органов федеральной службы безопасности.

Примечательно, что указ состоит из пяти пунктов, два из которых засекречены. И в публичной части указа нет информации о дате начала проведения сборов, их длительности, а также о количестве призываемых людей.

В сети обратили внимание, что аналогичные сборы путин объявлял перед началом полномасштабного вторжения 18 февраля 2022 года. Но росСМИ сообщают, что это ежегодная процедура. Также в сети обратили внимание, что в аналогичных указах до начала вторжения в Украину также содержались засекреченные пункты.

Аналогичные указы путина в период с 2018 по 2021 год

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии хотят увеличить призывной возраст. Минимальный призывной возраст повысят с 18 до 21 года, а максимальный продолжат с 27 до 30 лет.