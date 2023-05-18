Навіть не стали приховувати: у лукашенка зробили цинічну заяву щодо постачання озброєння до рф
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У Білорусі розповіли, як допомагають росіянам озброєнням
У Білорусі зізналися, що наростили постачання військової техніки та озброєння у росію, яка вже другий рік веде криваву війну проти України.
Про це заявив голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитро Пантус, пише "Інтерфакс".
При цьому він не приховував, що кількість озброєння, що передається, безпосередньо пов’язана з військовою агресією росіян проти українського народу.
"Звичайно ж, обсяги постачання збільшилися, треба говорити відверто", — сказав Пантус.
Він додав, що зараз на полі бою "велику роль відіграють безпілотні літаючі апарати та засоби боротьби з ними".
"І ми теж почали багато працювати над цією технікою", — сказав він.
На завершення Пантус додав, що його країна готова поставити окупантам "будь-який вид озброєнь, який зацікавить їхніх братів".
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білорусі зробили нову заяву про російську ядерну зброю на своїй території. Після гучних обіцянок президента росії володимира путіна там заявили, що це було лише простою заявою.