Навіть не стали приховувати: у лукашенка зробили цинічну заяву щодо постачання озброєння до рф

У Білорусі розповіли, як допомагають росіянам озброєнням

У Білорусі зізналися, що наростили постачання військової техніки та озброєння у росію, яка вже другий рік веде криваву війну проти України.

Про це заявив голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитро Пантус, пише "Інтерфакс".

При цьому він не приховував, що кількість озброєння, що передається, безпосередньо пов’язана з військовою агресією росіян проти українського народу.

"Звичайно ж, обсяги постачання збільшилися, треба говорити відверто", — сказав Пантус.

Він додав, що зараз на полі бою "велику роль відіграють безпілотні літаючі апарати та засоби боротьби з ними".

"І ми теж почали багато працювати над цією технікою", — сказав він.

На завершення Пантус додав, що його країна готова поставити окупантам "будь-який вид озброєнь, який зацікавить їхніх братів".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білорусі зробили нову заяву про російську ядерну зброю на своїй території. Після гучних обіцянок президента росії володимира путіна там заявили, що це було лише простою заявою.