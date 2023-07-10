герасимов розповів про "український ракетний удар": у його промові три цікаві моменти (відео)

суровікіна на публіці так і немає

Глава російського Генштабу валерій герасимов вперше з’явився на публіці після заколоту найманців ПВК "Вагнера". 10 липня він слухав звіт про те, як росіяни збивали начебто українські ракети 9 липня.

Блогер Роман Шрайк звернув увагу одразу три загадкові моменти, пов’язані з появою окупанта.

Зокрема, першим дивним моментом була сама поява герасимова. Ще один момент — про ситуацію йому доповідав не особисто голова Повітряно-космічних сил росії сергій суровікін, а один із його підлеглих. Цікаво, що раніше активно розповсюджували інформацію про ймовірний арешт суровікіна.

"суровікіна після п’яного звернення до пригожина так і не видно", — пише блогер.

Також він звернув увагу на деталі звіту.

"Доповідь про те, що на Кримський міст летіло 3 ракети (знищені), а на аеродром Шайківка — 2 (збиті з курсу РЕБ). Ракета/ракети по Шайківці — це те саме, за що медведєв учора обіцяв черговий ядерний армагедон", — додав він.

Зазначимо, що 9 липня пропагандисти активно писали про те, що ЗСУ нібито завдавали ударів АЕС у Смоленській області, але ракети до цілі не долетіли. На тлі цього екс-президент росії дмитро медведєв пригрозив ударом по АЕС в Україні та Східній Європі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 липня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву.