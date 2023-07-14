Неподалік кордонів України в росії знайшли вбитих чоловіків у військовій формі: що відомо

Поруч із тілами знайшли авто зі зброєю

У росії, де нещодавно вбили екс-капітана підводного човна Станіслава Ржицького, знайшли мертвими двох чоловіків у військовій формі. Вони загинули внаслідок вогнепальних поранень.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Особи чоловіків поки не встановлені.

Пригода сталася у Хохольському районі Воронезької області недалеко від автодороги "Вороніж — Луганськ", поряд із селом Оськине — це за 230 км від українського кордону. Тіла загиблих знайшли місцеві мешканці вранці ще 6 липня. Чоловіки були одягнені у військову форму, а неподалік місця, де їх знайшли, був виявлений Уазик "буханець" зі зброєю. Все вказує на те, що чоловіки були службовцями армії росії, але поки що цей факт не підтверджений.

Особи вбитих станом на 14 липня, через тиждень після вбивства, так і не встановили. Експерти лише з’ясували, що вони загинули від вогнепальних поранень. Поліція порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство" і з’ясовує всі подробиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії на заводі зі збагачення урану загинула людина через розгерметизацію балона з небезпечною речовиною. Причини НП невідомі.