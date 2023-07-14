Недалеко от границ Украины в россии нашли убитых мужчин в военной форме: что известно

Рядом с телами нашли авто с оружием

В россии, где недавно убили экс-капитана подлодки Станислава Ржицкого, нашли мертвыми двух мужчин в военной форме. Они погибли в результате огнестрельных ранений.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Личности мужчин пока не установлены.

Происшествие произошло в Хохольском районе Воронежской области недалеко от автодороги "Воронеж — Луганск", рядом с селом Оськино — это в 230 км от украинской границы. Тела погибших нашли местные жители утром еще 6 июля. Мужчины были одеты в военную форму, а неподалеку от места, где их нашли, был обнаружен Уазик "буханка" с оружием. Все указывает на то, что мужчины были служащими армии россии, но пока этот факт не подтвержден.

Личности убитых по состоянию на 14 июля, спустя неделю после убийства, так и не установили. Эксперты лишь выяснили, что погибли они от огнестрельных ранений. Полиция завела уголовное дело по статье "Убийство" и выясняет все подробности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии на заводе по обогащению урана погиб человек из-за разгерметизации баллона с опасным веществом. Причины ЧП неизвестны.