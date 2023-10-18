Не заспокояться: у шойгу нова ідея щодо ветерана "Галичини" з Канади

У росії знайшли докази причетності ветерана до геноциду євреїв

Міністр оборони росії сергій шойгу має намір екстрадувати з Канади ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько, який потрапив у скандал через появу в канадському парламенті. Буде направлено відповідне звернення до уряду Канади та до Інтерполу.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву шойгу. У росії вважають, що 98-річний ексесесівець повинен неодмінно понести покарання за злочини, які міг скоїти понад 70 років тому.

шойгу заявив, що росія має факти участі Гунька у злочинах проти мирного населення Львівської області, яка в той період входила до складу СРСР. Ярослав Гунько, за даними росіян, брав участь у геноциді поляків та євреїв. Виходячи з цього, у росії є право вимагати його видачі для притягнення до відповідальності.

"Приховування цього нацистського злочинця, а простіше кажучи бузувіра, на руках якого кров сотень, якщо не тисяч наших громадян, включаючи дітей, не може бути виправдане жодними причинами. Гунько має понести відповідальність за свої криваві злочини повною мірою", — заявили в Міноборони рф.

Нагадаємо, що Ярослава Гунько запросив до парламенту Канади спікер парламенту Ентоні Рота під час візиту Володимира Зеленського, але згодом втратив посаду через це. Оплески ветерану дивізії СС "Галичина" викликали негативну реакцію у багатьох країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи Україна екстрадуватиме ухилянтів від мобілізації. В Офісі президента дали чітку відповідь.