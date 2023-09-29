Скандал із ветераном "Галичини" у Канаді: Єрмак пояснив позицію України

Реакція повинна була бути від приймаючої сторони

В Офісі президента України прокоментували скандал із запрошенням українського ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки до парламенту Канади, коли там перебував Володимир Зеленський. Присутність там Ярослава Гунька образила євреїв та поляків.

На зустрічі за журналістами керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому від України не прозвучало жодної реакції з цього приводу, пише LB.ua. При цьому він підкреслив, що Україна не могла контролювати, кого запрошують у парламент Канади.

"В першу чергу було абсолютно логічно, що реакція повинна була бути від приймаючої сторони. Вона теж була… Пролунала заява прем'єр-міністра Трюдо. Ми не контролюємо і не мали можливість контролювати, кого запрошують у парламент. Це не наша юрисдикція", — сказав Єрмак.

Він також зазначив, що українська сторона не хотіла "підливати масла у вогонь". Єрмак підкреслив, що Канада є нашим партнером і вищезгаданий візит президента був дуже вдалим.

"Ми вже отримали багато критики — три країни і навколо, і так далі. Я думаю, що наша позиція і так зрозуміла… Думаю, ви всі бачили результат — людина (спікер парламенту Канади, який запросив українського ветерана. — Ред.) визнала свою помилку", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад Ентоні Рота оголосив, що йде у відставку після скандалу через ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослав Гунько, якого Рота запросив на виступ Зеленського.