Скандал с ветераном "Галичины" в Канаде: Ермак объяснил позицию Украины

Реагировать должна была принимающая сторона

В Офисе президента Украины прокомментировали скандал с приглашением украинского ветерана дивизии СС "Галичина" в парламент Канады, когда там находился Владимир Зеленский. Присутствие там Ярослава Гуньки вызвало резкую реакцию, в том числе евреев и поляков.

На встрече с журналистами руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему от Украины не прозвучало никакой реакции по этому поводу, пишет LB.ua. При этом он подчеркнул, что Украина не могла контролировать, кого приглашают в парламент Канады.

"В первую очередь было абсолютно логично, что реакция должна была быть от принимающей стороны. Она тоже была… Прозвучало заявление премьер-министра Трюдо. Мы не контролируем и не имели возможности контролировать, кого приглашают в парламент. Это не наша юрисдикция", – сказал Ермак.

Он также отметил, что украинская сторона не хотела "подливать масла в огонь". Ермак подчеркнул, что Канада является нашим партнером и вышеупомянутый визит президента был очень удачным.

"Мы уже получили много критики — три страны и вокруг, и так далее. Я думаю, что наша позиция и так поняла… Думаю, вы все видели результат — человек (спикер парламента Канады, пригласивший украинского ветерана. — Ред.) признал свою ошибку", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин Энтони Рота объявил, что уходит в отставку после скандала из-за ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которого Рота пригласил на выступление Зеленского.