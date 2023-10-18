В россии нашли доказательства причастности ветерана к геноциду евреев

Министр обороны россии сергей шойгу намерен экстрадировать из Канады ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько, который попал в скандал из-за появления в канадском парламенте. Будет направлено соответствующее обращение к правительству Канады и в Интерпол.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление шойгу. В россии считают, что 98-летний экс-эсэсовец должен непременно понести наказание за преступления, которые мог совершить больше 70 лет назад.

шойгу заявил, что у россии есть факты участия Гунько в преступлениях против мирного населения Львовской области, которая в тот период входила в состав СССР. Ярослав Гунько, по данным россиян, участвовал в геноциде поляков и евреев. Исходя из этого, у рф есть право требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", — заявили в Минобороны рф.

Напомним, что Ярослава Гунько пригласил в парламент Канады спикер парламента Энтони Рота, но впоследствии лишился должности из-за этого. Аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина" вызвали негативную реакцию во многих странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, будет ли Украина экстрадировать уклонистов от мобилизации. В Офисе президента дали четкий ответ.