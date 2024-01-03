"Привіт, кам’яний вік": Кадиров заговорив про відновлення кровної помсти, в мережі його висміяли

Виступ глави Чечні викликав великий резонанс

Глава Чечні Рамзан Кадиров допустив убивство родичів людей, яких розшукують за скоєні злочини. Про це він заявив у ході наради з командирами та начальниками підрозділів МВС та Росгвардії.

Як пише Meduza, запис наради Кадиров опублікував у своєму Telegram-каналі. У підписі до відео говориться, що він "закликав співробітників [правоохоронних органів] бути вкрай пильними та припиняти будь-які прояви порушення порядку".

"Будь-яка спроба зробити посягання на життя людини позначиться, зокрема, на родичах винного. Близькі родичі повинні знати, чим займається представник їхньої родини, і нести за нього відповідальність, чому нас століттями навчають чеченські адати", — сказано в повідомленні.

Водночас опозиційний чеченській владі Telegram-канал 1ADAT звернув увагу, що в самому ролику Кадиров, говорячи чеченською мовою, висловився більш конкретно. Зокрема, він натякнув на можливість вбивства родичів тих, хто скоїв вбивство.

"Якщо будь-який співробітник помітить найменшу небезпеку або йому просто це здасться, то він відразу повинен звернути на це увагу. Неважливо, хто це і чия це дитина. Якщо хтось зазіхає на громадську безпеку, на співробітника або на туриста, і якщо ми навіть не знайдемо злочинця, ми не будемо продовжувати його шукати, а обов’язково знайдемо його родича. Як заведено споконвіку, якщо хтось із родичів завинив і злочинця не можуть знайти, то вбивали його брата, його батька.Тому ми дуже швидко свою кровну помсту відшкодуємо", — переклав канал заяву Кадирова.

Глава Чечні також додав, що відмова сім’ї від родича, який вчинив злочин, не звільнить їх від помсти. "А то людина когось вбиває і гуляє собі безкарно, а її родичі починають відмовлятися від неї. Жодна відмова родичів не працює, поки ми не вб’ємо когось із їхньої родини, і не заберемо право кровної помсти", — заявив Кадиров.

Варто зазначити, що аналогічні переклади виступу глави Чечні опублікувало "Агентство Новини".

Водночас користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю заяву Кадирова. Багато хто з них назвав це деградацією.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров заявив, що має намір почати звільняти деяких чиновників. Зокрема йдеться про тих, чиї діти не знають чеченську мову та говорять виключно російською.