"Кадиров - погана історія для нас": у Зеленського розповіли, як Україна працює з ісламським світом

Відповідна робота займе багато років

У багатьох арабських країнах склався образ глави Чечні Рамзана Кадирова як героїчного воїна-мусульманина. Проте українська влада працює над розвінчанням такого міфу.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що в Індонезії, яка є найбільшою ісламською країною у світі, багато в чому не знають історію Криму. Зокрема, що там є невеликий корінний народ – кримські татари, які є мусульманами-сунітами, котрий, виявляється, переслідує Російська Федерація.

"Бо Росія ж себе насправді показує як країна, що є другом ісламу. І, власне, якщо подивитися на країни Перської затоки, вплив їхній, зокрема, якщо подивитися на образ Кадирова (а в арабських країнах Кадиров – це великий символ), виявиш воїна-мусульманина. Подивись, як російська пропаганда чітко вибудовує всю цю символіку. Кадиров молиться до Бога в мечеті, біля нього стоїть автомат або інша зброя. Тут у нього Коран, а там він читає арабською", – зазначила Ташева.

Вона підкреслила, що Україна намагається розповсюджувати у мусульманських країнах контрнаративи. Так, Ташева навела приклад, коли у квітні цього року президент Володимир Зеленський запросив воїнів-мусульман на іфтар (вечірній прийом їжі під час місяця Рамадана).

"І президент запросив цих воїнів-мусульман, які також воюють в гарячих точках, – це азербайджанці, чеченці, кримські татари. І ця новина просто шалено розлетілася по всьому (і арабомовному) світу, взагалі мусульманському світу, Індонезія давала просто безліч пісень. Тому що для них це було здивування, коли президент держави, де, вони думають, не так багато мусульман (хоча насправді понад мільйон мусульман проживає в Україні різних національностей), проводить такий захід, до себе запрошує, і ще до себе в мечеть. Це був просто розрив шаблонів", – підкреслила представниця президента в АРК.

Вона зазначила, що це було в невеликій мечеті у передмісті Києва. За словами Ташевої, президент спільно з усіма за столом споживав цю їжу, а також дивився, як там молиться, читає заклик до молитви кримський муфтій.

"Тобто це було ну супер потужно, були там дипломати, яких запрошували з мусульманських держав. І це для них були перші відкриття. Ми, наприклад, як контрнаратив використовуємо, що насправді багато мусульман воюють тепер на фронті. І про це говорив і Саїд Ісмагілов, – це воїн, тактичний медик, він раніше очолював одне з управлінь мусульманських. І він говорить про те, що для нас це – священна війна, тому що ми воюємо за нашу землю, це вони – вороги, вони прийшли до нас, а ми цю землю захищаємо. Для країн Глобального Півдня, де панівною релігією є іслам, це був абсолютно розрив шаблону, вони не знали про це", – заявила вона.

Ташева зазначила, що українські представники працюють з діаспорами, зокрема, з сирійським опозиційним складником. Але, на її думку, це складна робота, яка розрахована не на роки, і, на жаль, результатів швидких не буде.

"Але, власне, уряди цих держав, країн Глобального Півдня (тобто це – Південно-Східна Азія, Латинська Америка, Перська затока, Індія), вони впливають дуже сильно. Бо у них всіх є голоси в Організації Об'єднаних Націй", – підкреслила Ташева.

Також, за її словами, для України є поганим той факт, що Кадиров має у мусульманських країнах образ героя. Проте Ташева підкреслила, що він не є таким, як його показують.

"Кадиров – це дуже така погана історія, звичайно, для нас буде, але загалом якби ми говорили, що Кадиров не є таким, як його показують. І ми якби контрнаративами говоримо: слухайте, Росія вбиває мусульман, вона вбиває ідентичність мусульманську в Україні, іслам в Україні з XII століття… Вони не є друзями ісламу, Путін не є другом ісламу", – заявила представниця президента в АРК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці вересня в мережі з’явилося відео з Рамзаном Кадировим, на якому він виглядає вкрай погано і ледве розмовляє.