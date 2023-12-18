"Кадыров – плохая история для нас": у Зеленского рассказали, как Украина работает с исламским миром

Соответствующая работа займет много лет

Во многих арабских странах сложился образ главы Чечни Рамзана Кадырова как героического воина-мусульманина. Однако украинские власти работают над развенчанием такого мифа.

Об этом в интервью "Укринформу" заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Она отметила, что в Индонезии, являющейся крупнейшей исламской страной в мире, во многом не знают историю Крыма. В частности, там есть небольшой коренной народ – крымские татары, которые являются мусульманами-суннитами, который, оказывается, преследует Российская Федерация.

"Ибо Россия же себя действительно показывает как страна, которая является другом ислама. И, собственно, если посмотреть на страны Персидского залива, влияние их, в частности, если посмотреть на образ Кадырова (а в арабских странах Кадыров – это большой символ), обнаружишь воина -мусульманина. Посмотри, как российская пропаганда четко выстраивает всю эту символику. Кадыров молится к Богу в мечети, возле него стоит автомат или другое оружие. Здесь у него Коран, а там он читает по-арабски", — отметила Ташева.

Она подчеркнула, что Украина пытается распространять в мусульманских странах контрнаррвативы. Так, Ташева привела пример, когда в апреле этого года президент Владимир Зеленский пригласил воинов-мусульман на ифтар (вечерний прием пищи в месяц Рамадана).

"И президент пригласил этих воинов-мусульман, также воюющих в горячих точках, — это азербайджанцы, чеченцы, крымские татары. И эта новость просто безумно разлетелась по всему (и арабоязычному) миру, вообще мусульманскому миру, Индонезия давала просто множество песен. Поэтому что для них это было удивление, когда президент государства, где, они думают, не так много мусульман (хотя на самом деле более миллиона мусульман проживают в Украине разных национальностей), проводит такое мероприятие, к себе приглашает, и еще к себе в мечеть. Это был просто разрыв шаблонов", – подчеркнула представитель президента в АРК.

Она отметила, что это было в небольшой мечети в пригороде Киева. По словам Ташевой, президент вместе со всеми за столом потреблял эту пищу, а также смотрел, как молится, читает призыв к молитве крымский муфтий.

"То есть это было ну супер мощно, были там дипломаты, которых приглашали из мусульманских государств. И это для них были первые открытия. Мы, например, как контрнарратив используем, что на самом деле многие мусульмане воюют теперь на фронте. И об этом говорил и Саид Исмагилов, – это воин, тактический медик, он ранее возглавлял одно из управлений мусульманских и говорит о том, что для нас это – священная война, потому что мы воюем за нашу землю, это они – враги, они пришли к нам, а мы эту землю защищаем. Для стран Глобального Юга, где господствующей религией является ислам, это был совершенно разрыв шаблона, они не знали об этом", – заявила она.

Ташева отметила, что украинские представители работают с диаспорами, в частности, с сирийской оппозиционной составляющей. Но, по ее мнению, это сложная работа, рассчитанная не на годы, и, к сожалению, результатов быстрых не будет.

"Но, собственно, правительства этих государств, стран Глобального Юга (то есть – Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Персидский залив, Индия), они влияют очень сильно. Потому что у них всех есть голоса в Организации Объединенных Наций", – подчеркнула Ташева.

Также, по ее словам, для Украины плох тот факт, что Кадыров имеет в мусульманских странах образ героя. Однако Ташева подчеркнула, что он не такой, как его показывают.

"Кадыров – это очень такая плохая история, конечно, для нас будет, но в общем если бы мы говорили, что Кадыров не является таким, как его показывают. И мы если бы контрнарративами говорим: слушайте, Россия убивает мусульман, она убивает мусульманскую идентичность в Украине, ислам в Украине с XII века… Они не являются друзьями ислама, Путин не является другом ислама", – заявила представитель президента в АРК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце сентября в сети появилось видео с Рамзаном Кадыровым, на котором он выглядит крайне плохо и еле разговаривает.