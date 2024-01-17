З’явилося відео потужного вибуху на "імпортозаміщувальому заводі" в Росії: постраждалих дедалі більше

У небо здіймався густий дим

У місті Шахти Ростовської області Росії сталася потужна пожежа на полімерному заводі "Авангард". Перед ним пролунав сильний вибух, момент потрапив на відео.

Кадри із камери спостереження публікують росЗМІ. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що за останніми даними, постраждали дев’ять осіб (спочатку повідомлялося про сім). Три особи отримали опіки, а решта – травми різного ступеня. Загиблих, за його даними, немає.

На відео чітко видно, що вибух був досить сильним. Подальше горіння охопило велику площу. Пожежу вже загасили. Російські рятувальники уточнювали, що горів цех із виробництва наповнювачів для матраців та подушок.

Варто зазначити, що "Авангард" — це перший у Росії завод із виробництва поліефірного штапельного волокна, його відкрили у червні 2023 року. Глава регіону назвав його "імпортозаміщувальним виробництвом".

Місцеві, коментуючи вибух, показували на небо, де можна спостерігати сліди, схожі на ті, що залишають ракети. Український блогер Денис Казанський висловив припущення, що причиною вибуху могло стати чергове сходження боєприпасу з бомбардувальника, які останнім часом почастішали в Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомі супротивники путінського режиму вкотре спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, що використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Вони "попрацювали" у трьох областях, у ГУР показали відео.