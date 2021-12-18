У Лукашенка знову пригрозили ядерною зброєю, але отримали "облом" від Росії

У Мінську спостерігають за ситуацією у сусідній Польщі.

У Білорусі підтвердили інформацію про те, що готові розмістити у себе ядерну зброю, якщо відчують загрозу з боку країн НАТО.

Про це заявив глава МЗС країни Володимир Макей в інтерв’ю RT Arabic.

За його словами, у Білорусі бачать, що НАТО впритул підібралося до кордонів країни, а останнім часом спостерігається збільшення кількості військових навчань у сусідніх країнах.

Макей додав, що розміщення на території країни ядерної зброї є одним із варіантів на можливі дії Альянсу на території сусідньої Польщі.

Також він висловив думку, що НАТО нібито готує плацдарм на території України.

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України, зростає", — розповів він.

Водночас колишній начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ генерал-полковник у відставці Леонід Івашов підтвердив, що таке рішення Росія справді може ухвалити, але лише у випадку, якщо ядерна зброя зʼявиться на території країн Балтії чи в Україні.

Він додав, що Росія не стане першою розміщувати ядерну зброю у Білорусі.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада Олександр Лукашенко заявив, що запропонує своєму російському колезі Володимиру Путіну розмістити в країні ядерну зброю у разі, якщо ракети будуть розміщені у Польщі.

Крім того, він заявляв, що у разі початку повномасштабної війни Білорусь набуде конфлікту на стороні Росії.

Про те, що Лукашенко готовий піти на конфлікт із Києвом, також свідчить те, що в інтерв’ю російським пропагандистам він розповів, що вважає Крим "російським" і навіть хотів його відвідати разом з Путіним. У МЗС України ці його слова назвали "потоком свідомості".