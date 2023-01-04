лукашенко міг обманювати путіна, який боїться COVID-19: що вдалося дізнатися хакерам

Хакери опублікували довідки лукашенка про тести на ковід

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко міг не здавати ПЛР-тест на коронавірус перед зустрічами з російським диктатором володимиром путіним. Останній своєю чергою після початку пандемії скоротив коло свого спілкування та не підпускав до себе близько тих, хто не мав негативного результату тесту на COVID-19.

Так, білоруські хакери заявили про зло медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі. Згідно з отриманими документами, лукашенко міг не складати ПЛР-тести перед зустріччю з російським путіним диктатором, передає видання "Meduza".

"Об’єднаний штаб опору" опублікував понад 70 файлів, що являють собою електронні варіанти довідок про здачу ПЛР-тестів, на ім'я олександра лукашенка, а також його сина миколи лукашенка.

Водночас білоруське видання "Дзеркало" вважає ці документи справжніми. Кожен з них має QR-код, що діє, при скануванні якого відкривається офіційний сайт центру та аналогічна довідка.

Довідки, які вдалося отримати хакерам, охоплюють період із квітня 2021 року до кінця грудня 2022 року. У цей час у лукашенка та путіна була чимала кількість зустрічей. Також довідки видавалися на ім’я сина лукашенка, що може означати, що самопроголошений президент міг брати його із собою на зустрічі з путіним. Хоча офіційно такої інформації не афішувалися.

Зазначається, що довідки мають низку нестикувань, зокрема у результатах лукашенка зустрічаються два різні номери паспорта, а у тестах його сина — три. При цьому один із номерів паспорта миколи збігається з номером паспорта його батька.

Крім того, лукашенко та його син нерідко отримували довідки в один день та час. У деяких випадках дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу та видачі результатів залишався незмінним.

Також у багатьох довідках збігаються час тестування та час видачі довідки. Проте щодо аналізу потрібен деякий час. Ще щонайменше в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.

З огляду на всі нестикування у довідках про проведення тестування на коронавірус, "Об’єднаний штаб опору" припустив, що лукашенко міг насправді не складати тести на COVID-19.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін отримав аж чотири дози вакцини від коронавірусу за рік, а своїми частими переїздами він змушував весь обслуговуючий його персонал сидіти в карантині.