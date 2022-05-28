Байден зробив ще одну послугу Україні — мова не про зброю

Глава Білого дому допомагає Україні

У суботу, 28 травня, на 93-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України.

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

За інформацією джерела, через військову агресію рф українська сталеливарна промисловість була підірвана, а тому США надасть нашій країні рятувальний круг у вигляді безмитного імпорту, яке триватиме протягом одного року.

"У світлі дискусій з питань безпеки та значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні є особливим випадком. Я прийняв рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів та похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік", — заявив Байдена.

Додамо, що йдеться про скасування 25-відсоткового мита на українську сталь, яке у 2018 році запровадив попередній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, США після початку повномасштабної війни в Україні стали одним із головних партнерів Києва. Американці готові поставити нашій країні ракетні системи великої дальності. Також Байден підтримав надання Україні додаткової допомоги для протистояння країні-агресору у розмірі 40 мільярдів доларів. Крім того, США виділили Україні артилерію та радари до них.