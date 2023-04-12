Що буде, якщо путін і Зеленський помруть? У США вивчали різні варіанти сценарію війни в Україні

Адміністрація Байдена особливо стурбована одним із можливих сценаріїв

Зі зливу секретних документів Пентагону журналісти дізналися, що Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у разі так званих "диких", тобто малоймовірних подій.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, аналіз, проведений Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США через рік повномасштабного вторгнення, визначає чотири сценарії "диких карт" та те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

У матеріалі зазначається, що такий сценарний документ є типовим продуктом для розвідувальних служб. Він покликаний допомогти військовим офіцерам, політикам чи законодавцям продумати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій.

Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів росії володимира путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва у Збройних силах росії та удар України по Кремлю. Документ описує, як кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації в Україні, завершення конфлікту шляхом переговорів або не мати істотного впливу на перебіг війни.

"Один з чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни.

Адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності", – з’ясували журналісти NYT.

Офіційні особи США відмовилися повідомити, чи є документ справжнім, але не заперечували його справжність. При цьому журналісти наголошують, що документ схожий на інші, підготовлені об’єднаним штабом Пентагону, які офіційні особи визнали справжніми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в секретних даних Пентагону, які були злиті в мережу під час нещодавнього витоку інформації, знайшли повідомлення про те, що Єгипет розглядав варіант постачання росії ракет до реактивних систем залпового вогню.

Також ми повідомляли, що США могли шпигувати за президентом України Володимиром Зеленським. Прослуховування в кабінеті українського лідера могло вестися з середини лютого до початку березня.