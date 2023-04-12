Что будет, если путин и Зеленский умрут? В США изучали различные варианты сценария войны в Украине

Администрация Байдена особенно обеспокоена одним из возможных сценариев

Из слива секретных документов Пентагона журналисты узнали, что Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны США спустя год полномасштабного вторжения, определяет четыре сценария "диких карт" и то, как они могут повлиять на ход конфликта в Украине.

В материале отмечается, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов россии владимира путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах россии и удар Украины по Кремлю. Документ описывает, как каждая из таких ситуаций может потенциально привести к эскалации в Украине, завершению конфликта путем переговоров или же не иметь существенного влияния на ход войны.

"Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны.

Администрация Байдена особенно обеспокоена возможным ударом по москве со стороны Украины, поскольку это может вызвать резкую эскалацию со стороны россии. Опасность такого удара со стороны Украины является одной из причин, почему Соединенные Штаты неохотно предоставляют Киеву ракеты большей дальности", — выяснили журналисты NYT.

Официальные лица США отказались сообщить, является ли документ подлинным, но не оспаривали его подлинность. При этом журналисты подчеркивают, что документ похож на другие, подготовленные объединенным штабом Пентагона, которые официальные лица признали подлинными.

Напомним, ранее мы писали, что в секретных данных Пентагона, которые были слиты в сеть во время недавней утечки информации, нашли сообщения о том, что Египет рассматривал вариант поставок россии ракет к реактивным системам залпового огня.

Также мы сообщали, что США могли шпионить за президентом Украины Владимиром Зеленским. Прослушка в кабинете украинского лидера могла вестись с середины февраля по начало марта.