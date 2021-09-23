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Сотні силовиків зігнали прочісувати 430 га лісів Київщини після замаху на Шефіра (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Правоохоронці відпрацьовують місце нападу на Сергія Шефіра Новина оновлена 23 вересня 2021, 19:29
Правоохоронці відпрацьовують місце нападу на Сергія Шефіра

На місці також працюють водолази

Після замаху на вбивство першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, внаслідок чого три вогнепальних поранення отримав його водій, правоохоронці обстежують 430 гектарів лісу та відпрацьовують найближчі села.

Про це у четвер, 23 вересня, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Так, на місці працюють сотні поліцейських, рятувальників, нацгвардійців. Крім того, до обстеження водойм підключили водолазів.

Оперативники та слідчі опитують свідків та перевіряють можливі шляхи відходу нападників на Сергія Шефіра.

Також перевіряються усі транспорті засоби, які у день нападу, 22 вересня, проїжджали поблизу сіл Лісники та Ходосівка.

Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу
Після замаху на Шефіра копи обстежують 430 га лісу

Нагадаємо, напад на автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра стався 22 вересня між двома селами Лісники та Ходосівка на в’їзді до Києва. По водійським дверям та колесам "Ауді" нападники випустили 18 куль, поранення отримав водій Шефіра — його госпіталізували у "Феофанію".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МВС озвучили основні версії замаху на Сергія Шефіра.

Теги:
#Розслідування #Замах на вбивство #Національна поліція України #Сергій Шефір
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