Квітка-вампір: чому не можна вирощувати фіалки вдома

Існує думка, що фіалки в будинку – це погано. Але не все так однозначно

Деякі рослини, наприклад, як "грошові дерева", притягують удачу і успіх, інші несуть негативну енергію. Фіалки ж є улюбленою квіткою багатьох з нас, але деякі народні прикмети не рекомендують тримати цю квітку у своїй оселі.

Про це пише asha-teplitsa.ru.

Чому не можна тримати фіалки вдома: прикмети

На думку езотериків, вирощування фіалок у будинку здатне зруйнувати особисте життя їхніх власників. Ця красива квітка вважається носієм жіночої енергії, тому чоловіків фіалка постійно "відлякує". Те саме стосується і тримання квітки самотніми представницями прекрасної статі — одружитися з ними буде складніше. А фіалка, яка перебуває в самотніх чоловіків, "ревнуватиме" потенційних наречених.

Фіалку часто називають квіткою-вампіром. Вона може висмоктувати у домочадців життєву енергію, після чого мешканці відчувають нестачу сил, стають пригніченими та безхарактерними, страждають від безсоння.

Такі квіти також вважають могильними. Раніше їх висаджували на цвинтарі, щоб заспокоїти душі померлих.

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Чи варто довіряти прикметам, пов’язаним із фіалками

Немає жодних доказів того, що в сім’ї, де росте квітка, виникає більше сварок та конфліктних ситуацій, що призводять до розставання. А ось прикмети про те, що фіалка висмоктує енергію, має своє наукове обґрунтування. Справа в тому, що вдень квітка виділяє кисень, а вночі — вуглекислий газ, шкідливий для організму людей. Тому порада: не тримайте фіалку у спальні, тим більше біля ліжка. Переставте квітку на кухню або залу.

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