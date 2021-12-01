"Слава ЗеКПРС! Ура тричі": українців здивував виступ Зеленського у Раді

Виступ президента порівняли з промовою "вождів" за часів Союзу

Після сьогоднішнього виступу Володимира Зеленського у Раді, який багато українців слухали онлайн в інтернеті та по ТБ, у мережі розгорілася справжня дискусія. Особливо увагу слухачів привернула реакція нардепів із пропрезидентської партії "Слуга народу", які переривали 40-хвилинну промову Зеленського оплесками 72 рази.

У мережі не могли не відзначити цей факт, який породив безліч жартів і порівняння з виступом "вождів" за часів Союзу.

"Прямо пленум КПРС. Головне встати і плескати після кожної фрази", — пише у "Фейсбуку" користувач Оксана Ч.

Реакція українців на виступ Зеленського

Інтернет користувачі запитували, чому весь час ляскають

Вторять їй та учасники чату на YouTube-каналі Ради.

Українці жартують, що засідання було схоже на з’їзд ЦК КПРС

"Це точно з’їзд КПРС з культом вождя, яка ганьба", "Слава ЦК ЗеКПРС! Ура тричі" — ці та багато інших коментарів знайшли як підтримку, так і стали об’єктом критики від шанувальників Зеленського.

Останні, до речі, після його промови неодноразово дякували президентові в коментарях за дороги, а також підвищення зарплат та пенсій в Україні.

Нагадаємо, у своїй промові 1 грудня Володимир Зеленський зробив кілька анонсів: подвійне громадянство для українців, створення економічного паспорта для наших громадян, а також пообіцяв ноутбук кожному вчителю.