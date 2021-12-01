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"Слава ЗеКПРС! Ура тричі": українців здивував виступ Зеленського у Раді

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Нардепи плескали Зеленському 72 рази, що породило хвилю жартів Новина оновлена 01 грудня 2021, 12:29
Нардепи плескали Зеленському 72 рази, що породило хвилю жартів

Виступ президента порівняли з промовою "вождів" за часів Союзу

Після сьогоднішнього виступу Володимира Зеленського у Раді, який багато українців слухали онлайн в інтернеті та по ТБ, у мережі розгорілася справжня дискусія. Особливо увагу слухачів привернула реакція нардепів із пропрезидентської партії "Слуга народу", які переривали 40-хвилинну промову Зеленського оплесками 72 рази.

У мережі не могли не відзначити цей факт, який породив безліч жартів і порівняння з виступом "вождів" за часів Союзу.

"Прямо пленум КПРС. Головне встати і плескати після кожної фрази", — пише у "Фейсбуку" користувач Оксана Ч.

Реакція українців на виступ Зеленського
Реакція українців на виступ Зеленського
Інтернет користувачі запитували, чому весь час ляскають
Інтернет користувачі запитували, чому весь час ляскають

Вторять їй та учасники чату на YouTube-каналі Ради.

Українці жартують, що засідання було схоже на з’їзд ЦК КПРС
Українці жартують, що засідання було схоже на з’їзд ЦК КПРС

"Це точно з’їзд КПРС з культом вождя, яка ганьба", "Слава ЦК ЗеКПРС! Ура тричі" — ці та багато інших коментарів знайшли як підтримку, так і стали об’єктом критики від шанувальників Зеленського.

Останні, до речі, після його промови неодноразово дякували президентові в коментарях за дороги, а також підвищення зарплат та пенсій в Україні.

Нагадаємо, у своїй промові 1 грудня Володимир Зеленський зробив кілька анонсів: подвійне громадянство для українців, створення економічного паспорта для наших громадян, а також пообіцяв ноутбук кожному вчителю.

Теги:
#Реакція #Рада #СРСР #Володимир Зеленський
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