Ми вас захистимо: рятувальники звернулися до дітей (відео)

Українські рятувальники пообіцяли захистити дітей

Рятувальники ДСНС звернулися до українських дітей та попросили слухатися дорослих, оскільки ті ведуть себе особливо, у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ДСНС.

Співробітниця ДСНС спробувала пояснити дітям непросту ситуацію в країні та дала кілька порад дітям:

Слухаємось старших і не сперечаємося. Обов’язково слідкуємо за тим, щоб телефон був заряджений. Допомагаємо дорослим збирати речі. І головне – віримо в нашу армію!

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спецоперації на Донбасі". Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.

За інформацією ВП, українська сторона втратила понад 40 своїх захисників.

Під час бою у передмісті Харкова українські військові знищили російську бронетехніку. У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинув хлопчик.