Ми вас захистимо: рятувальники звернулися до дітей (відео)
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Українські рятувальники пообіцяли захистити дітей
Рятувальники ДСНС звернулися до українських дітей та попросили слухатися дорослих, оскільки ті ведуть себе особливо, у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.
Відповідне відео опублікувала прес-служба ДСНС.
Співробітниця ДСНС спробувала пояснити дітям непросту ситуацію в країні та дала кілька порад дітям:
- Слухаємось старших і не сперечаємося.
- Обов’язково слідкуємо за тим, щоб телефон був заряджений.
- Допомагаємо дорослим збирати речі.
- І головне – віримо в нашу армію!
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спецоперації на Донбасі". Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.
За інформацією ВП, українська сторона втратила понад 40 своїх захисників.
Під час бою у передмісті Харкова українські військові знищили російську бронетехніку. У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинув хлопчик.
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