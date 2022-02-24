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Ми вас захистимо: рятувальники звернулися до дітей (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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ДСНС Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:56
ДСНС

Українські рятувальники пообіцяли захистити дітей

Рятувальники ДСНС звернулися до українських дітей та попросили слухатися дорослих, оскільки ті ведуть себе особливо, у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ДСНС.

Співробітниця ДСНС спробувала пояснити дітям непросту ситуацію в країні та дала кілька порад дітям:

  1. Слухаємось старших і не сперечаємося.
  2. Обов’язково слідкуємо за тим, щоб телефон був заряджений.
  3. Допомагаємо дорослим збирати речі.
  4. І головне – віримо в нашу армію!

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спецоперації на Донбасі". Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.

За інформацією ВП, українська сторона втратила понад 40 своїх захисників.

Під час бою у передмісті Харкова українські військові знищили російську бронетехніку. У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинув хлопчик.

Теги:
#Росія #ГСЧС #ЗСУ
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