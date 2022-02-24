Мы вас защитим: спасатели обратились к детям (видео)

Украинские спасатели пообещали защитить детей.

Спасатели ГСЧС обратились к украинским детям и попросили слушаться взрослых, так как те ведут себе особенно, в связи с вторжением России в Украину.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Сотрудница ГСЧС попыталась объяснить детям непростую ситуацию в стране и дала несколько советов детям:

Слушаемся старших и не спорим. Обязательно следим за тем, чтобы был заряжен телефон. Помогаем взрослым собирать вещи. И главное — верим в нашу армию!

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации на Донбассе". Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

По информации ОП, украинская сторона потеряла более 40 своих защитников.

Во время боя в пригороде Харькова украинские военные уничтожили российскую бронетехнику. В Чугуеве в результате вражеского обстрела погиб мальчик.