Укр

Мы вас защитим: спасатели обратились к детям (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ГСЧС Новость обновлена 24 февраля 2022, 12:56
ГСЧС

Украинские спасатели пообещали защитить детей.

Спасатели ГСЧС обратились к украинским детям и попросили слушаться взрослых, так как те ведут себе особенно, в связи с вторжением России в Украину.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Сотрудница ГСЧС попыталась объяснить детям непростую ситуацию в стране и дала несколько советов детям:

  1. Слушаемся старших и не спорим.
  2. Обязательно следим за тем, чтобы был заряжен телефон.
  3. Помогаем взрослым собирать вещи.
  4. И главное — верим в нашу армию!

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации на Донбассе". Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

По информации ОП, украинская сторона потеряла более 40 своих защитников.

Во время боя в пригороде Харькова украинские военные уничтожили российскую бронетехнику. В Чугуеве в результате вражеского обстрела погиб мальчик.

Теги:
#Россия #ГСЧС #ВСУ
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