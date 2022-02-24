Мы вас защитим: спасатели обратились к детям (видео)
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Украинские спасатели пообещали защитить детей.
Спасатели ГСЧС обратились к украинским детям и попросили слушаться взрослых, так как те ведут себе особенно, в связи с вторжением России в Украину.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.
Сотрудница ГСЧС попыталась объяснить детям непростую ситуацию в стране и дала несколько советов детям:
- Слушаемся старших и не спорим.
- Обязательно следим за тем, чтобы был заряжен телефон.
- Помогаем взрослым собирать вещи.
- И главное — верим в нашу армию!
Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации на Донбассе". Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.
По информации ОП, украинская сторона потеряла более 40 своих защитников.
Во время боя в пригороде Харькова украинские военные уничтожили российскую бронетехнику. В Чугуеве в результате вражеского обстрела погиб мальчик.
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