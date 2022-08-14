Пенсії на окупованій території: міністр пояснила українцям, як бути

Міністр розповіла про два способи отримання пенсії для українців в окупації

Через повномасштабне вторгнення рф українські пенсіонери на окупованих територіях мають всього два варіанти, щоб отримати виплати.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі "Національного Телемарафону" роз’яснила ситуацію для українців в окупації, повідомляє YouTube-канал відомства. Вона зазначила, що людям, які одержують гроші на банківську картку, продовжують нараховувати виплати на їхні рахунки. Однак у міністерстві розуміють, що не завжди можна використати картку. А для того, щоб зняти гроші, люди іноді використовують, у тому числі й нелегальні механізми.

"Ті люди, які отримують пенсії на картки, ці пенсії їм на картки нараховуються. Єдине ми розуміємо, що не завжди людина може скористатися цією карткою, але тут уже важко допомогти. Хоча ми розуміємо, що є різні, зокрема нелегальні механізми". як отримати свої гроші готівкою чи безготівково розрахуватися", – заявила міністр.

Міністр зазначила, що ті пенсіонери, які отримували виплати через "Укрпошту", поки що залишаються без коштів, адже український сервіс не працює на окупованій території. При цьому гроші не згоряють, а йдуть на спеціально створені рахунки "Ощадбанку". У такому разі, щоби зняти гроші, пенсіонеру доведеться їхати на підконтрольну територію України до найближчого відділення Укрпошти. Якщо людина не приходить за пенсією протягом пів року, то її кошти перенаправляють до "ПриватБанку".

"Якщо ж протягом пів року ця пенсія не знімається, тобто ми розуміємо, що людина не може до цього рахунку дістатися, ми перенаправляємо на "ПриватБанк", щоб пошукати якісь інші рахунки, де можна було б ці кошти людині перекинути. стосується і соціальних допомог, які виплачуються через "Укрпошту". Ми також розуміємо, якщо людина їх не знімає через Ощадбанк, ми шукаємо варіанти виплати через інші банки", — додала Жолнович.

Раніше повідомлялося, що через пенсійну реформу на пенсію зможуть вийти не всі українці.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам на кінець року нарахують надбавку у розмірі 660 гривень, але пощастить далеко не всім.