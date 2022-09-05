Чи можуть жінкам заборонити виїзд із України з 1 жовтня? Відповіді юристів

Обмежень на виїзд для жінок не виникатиме при умові, що норми законодавства частково змінять, проте зараз така заборона існує

В Україні з 1 жовтня жінки, які є представницями низки спеціальностей, повинні будуть стати на військовий облік. Ця тема останнім часом є однією з найнезрозуміліших для українців. Особливо часто підіймається питання щодо виїзду військовозобов'язаних жінок за кордон, адже на них, як на військовозобов'язаних, буде покладено заборону на виїзд у зв'язку з війною в країні.

Як спеціально для "Телеграфу" розповіла адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько, наразі тема постановки на військовий облік жінок і, відповідно, можливість встановлення для них додаткових обмежень наразі є топі незрозумілих тем, якими цікавляться українці. Пояснюючи ситуацію, експертка зазначила, що обмеження, котрі накладаються у зв’язку з військовим становищем на військовозобов’язаних, поширюються як на чоловіків, так і на жінок. Це ж стосується й правил та дозволів щодо виїзду за межі країни.

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"Якщо норми законодавства будуть змінені на користь добровільної постановки жінок певних професій на військовий облік, відповідно, не виникатиме і таких обмежень (по виїзду за межі України — ред.) щодо тих, хто, незважаючи на наявність відповідної професії, не військовозобов’язаний. Утім, на сьогоднішній день таких змін не внесено", — пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Міністерстві оборони України заявили, що готові відмовитися від взяття на військовий облік жінок, при умові, що відповідне рішення узгодить парламент.

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