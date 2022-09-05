Могут ли женщинам запретить выезд из Украины с 1 октября? Ответы юристов

Ограничения на выезд для женщин не будут возникать при условии, что нормы законодательства частично изменят, однако сейчас такой запрет существует

В Украине с 1 октября женщины, являющиеся представительницами ряда специальностей, должны будут стать на военный учет. Эта тема в последнее время одна из самых непонятных для украинцев. Особенно часто поднимается вопрос о выезде военнообязанных женщин за границу, ведь на них, как военнообязанных, будет возложен запрет на выезд в связи с войной в стране.

Как специально для "Телеграфа" рассказала адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько, сейчас тема постановки на военный учет женщин и, соответственно, возможность установления для них дополнительных ограничений сейчас является то непонятных тем, которыми интересуются украинцы. Объясняя ситуацию, эксперт отметила, что ограничения, налагаемые в связи с военным положением на военнообязанных, распространяются как на мужчин, так и на женщин. То же касается и правил и разрешений по выезду за пределы страны.

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"Если нормы законодательства будут изменены в пользу добровольной постановки женщин определенных профессий на военный учет, соответственно, не будет возникать и таких ограничений (насчет выезда за пределы Украины — ред.) по отношению к тем, кто, несмотря на наличие соответствующей профессии, не военнообязан. Впрочем, на сегодняшний день такие изменения не внесены", — пояснила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве обороны Украины заявили, что готовы отказаться от взятия на военный учет женщин при условии, что соответствующее решение согласует парламент.

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