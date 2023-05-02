"Знищити неонацистську нечисть": школярів в Маріуполі змусили написати листи вдячності російським вбивцям

Росіяни продовжують "зомбувати" українських дітей

Росіяни продовжують нав’язувати українським дітям "любов" до терористів. Від них вимагають дякувати окупантам за вбивства воїнів ЗСУ. А також усілякими способами намагаються стерти ідентичність.

Так, учням старших класів у Маріуполі наказали написати листи вдячності окупантам. Згідно з даними з Telegram-каналу "Андрющенко Time", листи російським вбивцям мають бути написані вручну та передані вчителям до завтра. При цьому не вказано, хто саме наказав написати такі листи.

Для них навіть підготували зразок, за яким писати листа. Він починається словами:

"Здрастуйте, шановний військовослужбовцю Збройних сил росії! Вам пише учень "Б" класу… Я щодня стежу за подіями на Донбасі та розумію всю важливість спеціальної військової операції. Я підтримую нашого Президента, який поставив завдання знищити неонацистську погань та їх військові бази. Дуже хочеться, щоб Україна позбулася цього всього і стала знову мирною та вільною країною", — йдеться у тексті.

Далі текст наповнений побажаннями здоров’я та тому подібне для окупантів. А також згадкою про те, що рф, білорусь та Україна — єдиний народ.

Нагадаємо, що росія продовжує викрадати дітей. Нині вони намагаються вивезти українську малечу з окупованих територій Херсонської області.

Дітей росіяни активно використовують у військових і пропагандистських цілях. Йдеться не лише про українців, але й самих громадян рф.