"Уничтожить неонацистскую нечисть": школьников в Мариуполе заставили написать благодарственные письма российским убийцам

Россияне продолжают "зомбировать" украинских детей

Россияне продолжают навязывать украинским детям "любовь" к террористам. От них требуют благодарить оккупантов за убийства воинов ВСУ. А также всяческими способами пытаются стереть идентичность.

Так, ученикам старших классов в Мариуполе приказали написать благодарственные письма оккупантам. Согласно данным из Telegram-канала "Андрющенко Time", письма российским убийцам должны быть написаны вручную и переданы учителям до завтра. При этом не указано, кто приказал написать такие письма.

Для них даже подготовили образец, по которому писать. Он начинается словами:

"Здравствуй, уважаемый военнослужащий Вооруженных сил россии! Вам пишет ученик "Б" класса… Я ежедневно слежу за событиями на Донбассе и понимаю всю важность специальной военной операции. Я поддерживаю нашего Президента, который поставил задачу уничтожить неонацистскую дрянь и их военные базы. Очень хочется, чтобы Украина избавилась от этого всего и стала снова мирной и свободной страной", — говорится в тексте.

Далее текст наполнен пожеланиями здоровья и тому подобное оккупантам. А также упоминанием о том, что россия, белоруссия и Украина — единственный народ.

Напомним, что россия продолжает похищать детей. Сейчас они пытаются вывезти украинских малышей с оккупированных территорий Херсонской области.

Детей россияне активно используют в военных и пропагандистских целях. Речь идет не только об украинцах, но и самих гражданах россии.