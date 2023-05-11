Дитячий садок без сліз: як допомогти дитині звикнути до нових друзів та вихователів

Правила, яких варто дотримуватися, щоб ваша малеча пішла до дитсадка успішно

Дитячий садок — це не тільки місце, де батьки можуть залишити свою дитину на кілька годин, але й важливий етап у розвитку особистості. Також під час воєнного стану при влаштуванні дитини до дитсадка потрібно враховувати певні особливості. У дитячому садочку дитина вчиться спілкуватися з іншими дітьми та дорослими, розвиває свої навички та таланти, отримує нові знання та враження. Однак не всім дітям легко звикнути до нового середовища, особливо якщо вони звикли бути поруч з батьками. "Телеграф" розповідає, як полегшити процес адаптації до дитячого садочка і зробити його приємним для дитини та батьків?

Перш за все, потрібно підготувати дитину до дитячого садочка заздалегідь. Не слід приховувати від неї свої плани про вступ до дитячого садочка, а навпаки, розповідати про це як про цікаву і важливу подію. Можна разом з дитиною обрати речі, які вона буде носити у дитячому садочку, купити їй новий рюкзак або іграшку, яку вона зможе брати з собою. Також можна разом подивитися фотографії або відео про життя у дитячому садочку, почитати казки або історії про дітей, які ходять у дитячий садок. Це допоможе дитині уявити, що її чекає, і створити позитивний настрій.

Другий крок — це зробити перший день у дитячому садочку приємним і комфортним для дитини. Не слід поспішати з розлукою, а навпаки, провести з дитиною трохи часу у групі, познайомитися з вихователем та іншими дітьми, показати їй ігрову кімнату та спальню. Можна також залишити дитині якийсь предмет, який нагадуватиме їй про батьків, наприклад, фотографію, хустинку або браслет. Перший день не повинен бути занадто довгим, краще починати з кількох годин і поступово збільшувати час перебування у дитячому садочку.

Третій крок — це підтримувати дитину після першого дня у дитячому садочку. Не слід допитувати дитину про те, що вона робила у дитячому садочку, а навпаки, дати їй можливість самостійно розповісти про свої враження, якщо вона захоче. Необхідно також похвалити дитину за те, що вона впоралася з першим днем, і показати їй свою любов та турботу. Можна разом з дитиною придумати якийсь ритуал прощання та зустрічі, наприклад, обнятися, поцілуватися, сказати якесь слово або фразу. Це допоможе дитині відчувати зв’язок з батьками, навіть коли вони не поруч.

Четвертий крок — це вирішувати конфлікти та проблеми, що можуть виникнути у дитячому садочку. Наприклад, дитина може плакати, коли батьки залишають її у дитячому садочку, або відмовлятися ходити туди. У такому випадку не слід сварити або примушувати дитину, а навпаки, спробувати зрозуміти причину її поведінки. Можливо, дитина боїться чогось, або їй не подобається щось у дитячому садочку, або вона просто втомилася. Необхідно поговорити з дитиною та вихователем, щоб знайти способи вирішення проблеми. Можна також залучити дитину до пошуку рішення, запропонувавши їй варіанти, які б їй підходили.

Зазначимо, дитячий садок — це велика зміна у житті дитини та батьків, яка вимагає часу та терпіння. Однак, якщо правильно підготувати дитину до дитячого садочка, зробити перший день приємним і комфортним, підтримувати дитину після першого дня, і вирішувати конфлікти та проблеми, які можуть виникнути, то процес адаптації буде легшим і швидшим.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, що робити, якщо під час повітряної тривоги малечу не пускають в дитячий садок. Батьків це переважно обурює. Тим часом у Прилуках стався масштабний скандал з дитячими садочками. Їх масово позакривали.