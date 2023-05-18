Смерть заявника або призначена страхова виплата: ПФУ розказали як це вплине на субсидію

Страхова виплата може бути різною, від цього залежить чи включати її в декларацію про доходи

В Україні триває призначення субсидій на неопалювальний період. Однак життя непередбачуване і іноді заявник може померти.

Як пояснили в Пенсійному фонді, призначена, але не виплачена у звʼязку зі смертю одержувача житлова субсидія, може бути виплачена одному із членів родини чи домогосподарства. Важливо, щоб виплата призначалася саме з урахуванням цієї людини. Для отримання треба надати письмове звернення протягом трьох місяців зі смерті одержувача.

Якщо ж помер один із членів домогосподарства, а інший має право на страхову виплату, то такий прибуток не буде впливати на суму сукупного доходу при призначенні субсидії.

Таким чином не враховуються суми:

виплата в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків,

допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Зазначається, що це стосується саме одноразових виплат і тих, які отримані отримана протягом одного календарного року. Водночас регулярні виплати у разі смерті чоловіка чи годувальника — враховуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є дев’ять основних причин через які можуть відмовити у призначенні субсидії. Також не призначать допомогу від держави при наявності помилок в заяві та декларації. На їхнє виправлення час обмежений.