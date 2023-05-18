Смерть заявника або призначена страхова виплата: ПФУ розказали як це вплине на субсидію
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Страхова виплата може бути різною, від цього залежить чи включати її в декларацію про доходи
В Україні триває призначення субсидій на неопалювальний період. Однак життя непередбачуване і іноді заявник може померти.
Як пояснили в Пенсійному фонді, призначена, але не виплачена у звʼязку зі смертю одержувача житлова субсидія, може бути виплачена одному із членів родини чи домогосподарства. Важливо, щоб виплата призначалася саме з урахуванням цієї людини. Для отримання треба надати письмове звернення протягом трьох місяців зі смерті одержувача.
Якщо ж помер один із членів домогосподарства, а інший має право на страхову виплату, то такий прибуток не буде впливати на суму сукупного доходу при призначенні субсидії.
Таким чином не враховуються суми:
- виплата в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків,
- допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Зазначається, що це стосується саме одноразових виплат і тих, які отримані отримана протягом одного календарного року. Водночас регулярні виплати у разі смерті чоловіка чи годувальника — враховуються.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що є дев’ять основних причин через які можуть відмовити у призначенні субсидії. Також не призначать допомогу від держави при наявності помилок в заяві та декларації. На їхнє виправлення час обмежений.