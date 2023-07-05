Суд виніс вирок скандальній блогерці Вороновій, яка знімала роботу ППО у Києві

Блогерша повністю визнала свою провину

Скандально відомій блогерці та співачці Інні Вороновій, яку раніше помістили під домашній арешт, винесли вирок. За те, що вона опублікувала роботу ППО у Києві, її засудили до 5 років, але з нюансом.

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на коментар прес-служби Київської міської прокуратури. Своїми діями блогерка під час атаки на Київ 16 травня полегшила роботу російським окупантам.

Судове засідання відбулося у Дніпровському районному суді Києва у середу, 5 липня. Суддя повідомив, що блогерку та колишню дружину відомого столичного наркодилера Юрія Чернецького визнано винною і засуджують до 5 років позбавлення волі. Але він додав, що блогерка звільняється від відбування покарання і їй надається випробувальний термін на один рік. Тобто тільки в цей період Воронова вважатиметься засудженою і за нею здійснюватиметься контроль та соціально-виховна робота.

Сама Інна Воронова, за словами джерела, повністю визнала себе винною та уклала угоду зі слідством.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Інна Воронова вибачилася за те, що виклала у мережу кадри роботи ППО. Вона заявила, що злякалася обстрілу та на емоціях здійснила необдуманий вчинок. Пізніше блогерка вирішила "підняти бойовий дух" українським воїнам своїм еротичним фото. Українці у коментарях обурилися такому вчинку.