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Суд виніс вирок скандальній блогерці Вороновій, яка знімала роботу ППО у Києві

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Співачка ніяк не прокоментувала вирок суду Новина оновлена 05 липня 2023, 17:45
Співачка ніяк не прокоментувала вирок суду. Фото Instagram voronova.official

Блогерша повністю визнала свою провину

Скандально відомій блогерці та співачці Інні Вороновій, яку раніше помістили під домашній арешт, винесли вирок. За те, що вона опублікувала роботу ППО у Києві, її засудили до 5 років, але з нюансом.

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на коментар прес-служби Київської міської прокуратури. Своїми діями блогерка під час атаки на Київ 16 травня полегшила роботу російським окупантам.

Судове засідання відбулося у Дніпровському районному суді Києва у середу, 5 липня. Суддя повідомив, що блогерку та колишню дружину відомого столичного наркодилера Юрія Чернецького визнано винною і засуджують до 5 років позбавлення волі. Але він додав, що блогерка звільняється від відбування покарання і їй надається випробувальний термін на один рік. Тобто тільки в цей період Воронова вважатиметься засудженою і за нею здійснюватиметься контроль та соціально-виховна робота.

Сама Інна Воронова, за словами джерела, повністю визнала себе винною та уклала угоду зі слідством.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Інна Воронова вибачилася за те, що виклала у мережу кадри роботи ППО. Вона заявила, що злякалася обстрілу та на емоціях здійснила необдуманий вчинок. Пізніше блогерка вирішила "підняти бойовий дух" українським воїнам своїм еротичним фото. Українці у коментарях обурилися такому вчинку.

Теги:
#Київ #Суд #ППО #Інна Воронова