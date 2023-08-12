Наближається Яблучний Спас: скільки коштує головний продукт свята

Сфера вирощування яблук в Україні переживає проблеми

Наближається велике церковне свято — Преображення Господнє, яке також називають Яблучний спас. Цього дня у храмах освячують яблука, з ними печуть пироги та пиріжки, у 2023 році Спас відзначають 19 серпня.

"Телеграф" розповідає, скільки зараз коштують яблука в Україні.

Зазначимо, ціни на цей популярний фрукт в Україні цього року досить високі. Військова агресія росії змусила садівників переформатуватися. Успішні фермери зайняли свої ніші на ринках ЄС, повністю змінивши підхід до вирощування яблук. Кому не пощастило, реалізують яблука внутрішньому промисловому споживачеві чи навіть викорчовують сади та вирощують інші культури. Ще одна проблема в тому, що основні постачальники яблук в Україні — Херсонська та Запорізька області зараз або перебувають під окупацією, або в зоні бойових дій.

Середня ціна на яблука у липні становила 38,21 грн за 1 кг. Однак у серпні вона почала знижуватись, хай і незначно.

Нині середня ціна на яблука в Україні, за даними порталу "Мінфін", становить 37,00 грн за кілограм. Важливо враховувати, що їхня вартість відрізняється залежно від магазину. Найдешевші яблука в Metro – станом на 12 серпня кілограм коштує 31,10 грн. У Novus їх можна придбати за 34,99 грн/кг. Найдорожче доведеться заплатити за них у Megamarket – аж 44,90 за кілограм.

Як раніше розповідав "Телеграф", є надія, що яблука дешевшатимуть і далі — зараз яблука нового врожаю 2023 року надходять у продаж по 17-24 грн/кг. Однак у середньому вони коштують на 65% дорожче, ніж минулого року.