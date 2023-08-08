Поради, які вам знадобляться до Яблучного Спасу: як вибрати найсмачніші яблука

Ви принесете додому найсмачніші яблука

Не за горами велике християнське свято — Яблучний Спас. Традиційно до нього готують страви із яблук.

Саме тому необхідно запасатися наперед цими фруктами. Безумовно, купити яблука при всьому багатому асортименті сортів на ринку не важко. Однак часто у покупців одна й та сама проблема — яблука не солодкі, з твердою гіркуватою шкіркою і майже без смаку. Як правильно вибрати яблука, розповімо разом із "РБК-Україна".

На що потрібно звертати увагу при виборі яблук

При покупці яблук ми найчастіше звертаємо увагу на їхній зовнішній вигляд. Це правильно, оскільки саме зовнішні ознаки допоможуть зробити найкращий вибір. Однак які ж фактори вказують на солодкий та зрілий плід?

Не варто тішитись красою гладких і блискучих яблук — не завжди вони смачні. Найсолодші яблука ті, у яких шкірка не гладка, а трохи вовняна.

Не варто звертати увагу і на яблука з яскравим та однорідним кольором. Найсмачніші плоди ті, які мають лінії на шкірці.

Звертайте увагу на форму. Кругла нижня частина говорить про те, що це "жіночий сорт" — у ньому до 15% цукру (один із найвищих). Якщо у плоду низ плоский — це "чоловіче" яблуко, вони менш солодкі і смачні.

На плодоніжку при покупці яблук потрібно звертати увагу обов’язково. Якщо хвостик зеленого кольору, це говорить про свіжість плоду. Якщо хвостик коричневий і швидко ламається – не беріть такі яблука ніколи – їх довго зберігали в холоді, такі фрукти не мають соковитості та солодощі.

Якщо ж вам потрапили несмачні яблука, не засмучуйтесь. Їх можна смачно запекти за рецептом "Телеграфа".