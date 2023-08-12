Приближается Яблочный Спас: сколько стоит главный продукт праздника

Сфера выращивание яблок в Украине переживает проблемы

Приближается крупный церковный праздник — Преображение Господне, который также называют Яблочный спас. В этот день в храмах освящают яблоки, с ними пекут пироги и пирожки, в 2023 году Спас отмечают 19 августа.

"Телеграф" рассказывает, сколько сейчас стоят яблоки в Украине.

Отметим, цены на этот популярный фрукт в Украине в этом году довольно высокие. Военная агрессия рф заставила садоводов переформатироваться. Более успешные фермеры заняли свои ниши на рынках ЕС, полностью изменив подход к выращиванию яблок. Кому не повезло, реализуют яблоки внутреннему промышленному потребителю или даже выкорчевывают сады и выращивают другие культуры. Еще одна проблема в том, что основные поставщики яблок в Украине — Херсонская и Запорожская области, сейчас либо находятся под оккупацией, либо в зоне боевых действий.

Средняя цена на яблоки в июле составила 38,21 грн за 1 кг. Однако в августе средняя цена на яблоки в Украине начала снижаться, пусть и незначительно.

В настоящее время средняя цена на яблоки в Украине, по данным портала "Минфин", составляет 37,00 грн за килограмм. Важно учитывать, что их стоимость разнится в зависимости от магазина. Самые дешевые яблоки в Metro — по состоянию на 12 августа килограмм стоит 31,10 грн. В Novus их можно купить за 34,99 грн/кг. Дороже всего придется заплатить за них в Megamarket — аж 44,90 за килограмм.

Как ранее рассказывал "Телеграф", есть надежда, что яблоки будут дешеветь и дальше — на сейчас яблоки нового урожая 2023 года поступают в продажу по 17-24 грн/кг. Однако в среднем они стоят на 65% дороже, чем в прошлом году.