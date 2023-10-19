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Ви точно цього не знали: які українські прізвища надавалися дітям від жінок

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Прізвища, що походять від жінок, велика рідкість Новина оновлена 19 жовтня 2023, 23:13
Прізвища, що походять від жінок, велика рідкість. Фото Ілюстративне фото

Українські прізвища зберігають багато таємниць

Найчастіше українські прізвища передаються за чоловічою лінією: жінки беруть прізвище чоловіка після весілля, а діти отримує його після народження. Однак є прізвища, які були надані жінками і називаються матроніми.

На порталі "Спас" озвучили ці прізвища та розповіли, як вони виникли. У цьому списку чимало прізвищ, які популярні й нині.

Прізвища із закінченнями -енко, -ук(-юк), -чук переважають серед українців і абсолютна більшість із них існувала як патроніми, тобто імена по батькові. Від матері прізвища діти отримували дуже рідко. Відбувалося це лише у випадку, якщо жінка рано овдовіла і стала головою сім’ї.

Звідси пішли прізвища Вдовиченко чи Удовиченко, а також інші:

  • Ганненко,
  • Катренко,
  • Марусенко,
  • Мотренко,
  • Настенко,
  • Пазенко (від Пазя — ласкаве від Палажка),
  • Улитенко,
  • Явдощенко,
  • Гандзюк,
  • Маланчук,
  • Паращук,
  • Хімчук.

Вищий відсоток прізвищ походить від жіночих імен із суфіксом -ак або -як:

  • Ганусяк,
  • Ганущак,
  • Мариняк,
  • Марунчак,
  • Марущак,
  • Марусяк,
  • Настасяк,
  • Паращак,
  • Хим’як.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські чоловіки брали прізвище дружини. Стало відомо у яких випадках вони мали це робити.

Теги:
#Жінки #Українці #Прізвища