Ви точно цього не знали: які українські прізвища надавалися дітям від жінок
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Українські прізвища зберігають багато таємниць
Найчастіше українські прізвища передаються за чоловічою лінією: жінки беруть прізвище чоловіка після весілля, а діти отримує його після народження. Однак є прізвища, які були надані жінками і називаються матроніми.
На порталі "Спас" озвучили ці прізвища та розповіли, як вони виникли. У цьому списку чимало прізвищ, які популярні й нині.
Прізвища із закінченнями -енко, -ук(-юк), -чук переважають серед українців і абсолютна більшість із них існувала як патроніми, тобто імена по батькові. Від матері прізвища діти отримували дуже рідко. Відбувалося це лише у випадку, якщо жінка рано овдовіла і стала головою сім’ї.
Звідси пішли прізвища Вдовиченко чи Удовиченко, а також інші:
- Ганненко,
- Катренко,
- Марусенко,
- Мотренко,
- Настенко,
- Пазенко (від Пазя — ласкаве від Палажка),
- Улитенко,
- Явдощенко,
- Гандзюк,
- Маланчук,
- Паращук,
- Хімчук.
Вищий відсоток прізвищ походить від жіночих імен із суфіксом -ак або -як:
- Ганусяк,
- Ганущак,
- Мариняк,
- Марунчак,
- Марущак,
- Марусяк,
- Настасяк,
- Паращак,
- Хим’як.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські чоловіки брали прізвище дружини. Стало відомо у яких випадках вони мали це робити.