Ви точно цього не знали: які українські прізвища надавалися дітям від жінок

Українські прізвища зберігають багато таємниць

Найчастіше українські прізвища передаються за чоловічою лінією: жінки беруть прізвище чоловіка після весілля, а діти отримує його після народження. Однак є прізвища, які були надані жінками і називаються матроніми.

На порталі "Спас" озвучили ці прізвища та розповіли, як вони виникли. У цьому списку чимало прізвищ, які популярні й нині.

Прізвища із закінченнями -енко, -ук(-юк), -чук переважають серед українців і абсолютна більшість із них існувала як патроніми, тобто імена по батькові. Від матері прізвища діти отримували дуже рідко. Відбувалося це лише у випадку, якщо жінка рано овдовіла і стала головою сім’ї.

Звідси пішли прізвища Вдовиченко чи Удовиченко, а також інші:

Ганненко,

Катренко,

Марусенко,

Мотренко,

Настенко,

Пазенко (від Пазя — ласкаве від Палажка),

Улитенко,

Явдощенко,

Гандзюк,

Маланчук,

Паращук,

Хімчук.

Вищий відсоток прізвищ походить від жіночих імен із суфіксом -ак або -як:

Ганусяк,

Ганущак,

Мариняк,

Марунчак,

Марущак,

Марусяк,

Настасяк,

Паращак,

Хим’як.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські чоловіки брали прізвище дружини. Стало відомо у яких випадках вони мали це робити.