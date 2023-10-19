Вы точно этого не знали: какие украинские фамилии давались детям от женщин

Украинские фамилии хранят много тайн

Чаще всего украинские фамилии передаются по мужской линии: женщины берут фамилию мужчины после свадьбы, а дети получает ее после рождения. Однако есть фамилии, которые были даны женщинами и называются матронимы.

На портале "Спас" озвучили эти фамилии и рассказали, как они возникли. В этом списке немало фамилий, которые популярны и в нынешнее время.

Фамилии с окончаниями -энко, -ук(-юк), -чук преобладают среди украинцев и абсолютное большинство из них бытовали как патронимы, то есть отческие имена. От матери фамилии дети получали крайне редко. Происходило это только в случае, если женщина рано овдовела и стала главой семьи.

Отсюда пошли фамилии Вдовиченко или Удовиченко, а также другие:

Ганненко,

Катренко,

Марусенко,

Мотренко,

Настенко,

Пазенко (от Пазя — ласкательное от Палажка),

Улитенко,

Явдощенко,

Гандзюк,

Маланчук,

Паращук,

Химчук.

Более высокий процент фамилий произошел от женских имен с суффиксом -ак или -як:

Ганусяк,

Ганущак,

Мариняк,

Марунчак,

Марущак,

Марусяк,

Настасяк,

Паращак,

Химяк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские мужчины брали фамилию жены. Стало известно в каких случаях они должны были это делать.