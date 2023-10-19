Вы точно этого не знали: какие украинские фамилии давались детям от женщин
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Украинские фамилии хранят много тайн
Чаще всего украинские фамилии передаются по мужской линии: женщины берут фамилию мужчины после свадьбы, а дети получает ее после рождения. Однако есть фамилии, которые были даны женщинами и называются матронимы.
На портале "Спас" озвучили эти фамилии и рассказали, как они возникли. В этом списке немало фамилий, которые популярны и в нынешнее время.
Фамилии с окончаниями -энко, -ук(-юк), -чук преобладают среди украинцев и абсолютное большинство из них бытовали как патронимы, то есть отческие имена. От матери фамилии дети получали крайне редко. Происходило это только в случае, если женщина рано овдовела и стала главой семьи.
Отсюда пошли фамилии Вдовиченко или Удовиченко, а также другие:
- Ганненко,
- Катренко,
- Марусенко,
- Мотренко,
- Настенко,
- Пазенко (от Пазя — ласкательное от Палажка),
- Улитенко,
- Явдощенко,
- Гандзюк,
- Маланчук,
- Паращук,
- Химчук.
Более высокий процент фамилий произошел от женских имен с суффиксом -ак или -як:
- Ганусяк,
- Ганущак,
- Мариняк,
- Марунчак,
- Марущак,
- Марусяк,
- Настасяк,
- Паращак,
- Химяк.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские мужчины брали фамилию жены. Стало известно в каких случаях они должны были это делать.