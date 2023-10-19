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Вы точно этого не знали: какие украинские фамилии давались детям от женщин

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Фамилии, произошедшие от женщин, большая редкость Новость обновлена 19 октября 2023, 23:13
Фамилии, произошедшие от женщин, большая редкость. Фото Иллюстративное фото

Украинские фамилии хранят много тайн

Чаще всего украинские фамилии передаются по мужской линии: женщины берут фамилию мужчины после свадьбы, а дети получает ее после рождения. Однако есть фамилии, которые были даны женщинами и называются матронимы.

На портале "Спас" озвучили эти фамилии и рассказали, как они возникли. В этом списке немало фамилий, которые популярны и в нынешнее время.

Фамилии с окончаниями -энко, -ук(-юк), -чук преобладают среди украинцев и абсолютное большинство из них бытовали как патронимы, то есть отческие имена. От матери фамилии дети получали крайне редко. Происходило это только в случае, если женщина рано овдовела и стала главой семьи.

Отсюда пошли фамилии Вдовиченко или Удовиченко, а также другие:

  • Ганненко,
  • Катренко,
  • Марусенко,
  • Мотренко,
  • Настенко,
  • Пазенко (от Пазя — ласкательное от Палажка),
  • Улитенко,
  • Явдощенко,
  • Гандзюк,
  • Маланчук,
  • Паращук,
  • Химчук.

Более высокий процент фамилий произошел от женских имен с суффиксом -ак или -як:

  • Ганусяк,
  • Ганущак,
  • Мариняк,
  • Марунчак,
  • Марущак,
  • Марусяк,
  • Настасяк,
  • Паращак,
  • Химяк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские мужчины брали фамилию жены. Стало известно в каких случаях они должны были это делать.

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#Женщины #Украинцы #Фамилии