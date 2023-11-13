Ще одна категорія чоловіків може отримати відстрочку від мобілізації: про кого йдеться

Ухвалено відповідний закон

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні було продовжено, та попри це перелік осіб, які можуть отримати відстрочку, було розширено. Відповідний закон було ухвалено Верховною Радою України.

Законодавці мають на меті у такий спосіб посилити захист населення та територій України в особливий період. Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков у власному Telegram-каналі.

Він зауважив, що у Верховній Раді ухвалили закон №9274, який передбачає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

У пояснювальній записці до документа повідомляється, що прийняття законопроєкту надасть можливість:

посилити захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечити охорону життя та здоров’я людей, насамперед в особливий період;

забезпечити здійснення заходів цивільного захисту іншими органами державної влади.

Окрім того, у пояснювальній записці додається, що одним із завдань законопроєкту є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

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