Еще одна категория мужчин может получить отсрочку от мобилизации: о ком идет речь

Принят соответствующий закон

Военное положение и общая мобилизация в Украине были продолжены, и, несмотря на это, перечень лиц, которые могут получить отсрочку, был расширен. Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины.

Законодатели преследуют цель таким образом усилить защиту населения и территорий Украины в особый период. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков в личном Telegram-канале.

Он отметил, что в Верховной Раде был принят закон №9274, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

В пояснительной записке к документу сообщается, что принятие законопроекта позволит:

усилить защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить охрану жизни и здоровья людей, прежде всего, в особый период;

обеспечить осуществление мер гражданской защиты другими органами государственной власти.

Кроме того, в пояснительной записке добавляется, что одна из задач законопроекта — отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

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