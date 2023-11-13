Еще одна категория мужчин может получить отсрочку от мобилизации: о ком идет речь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Принят соответствующий закон
Военное положение и общая мобилизация в Украине были продолжены, и, несмотря на это, перечень лиц, которые могут получить отсрочку, был расширен. Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины.
Законодатели преследуют цель таким образом усилить защиту населения и территорий Украины в особый период. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков в личном Telegram-канале.
Он отметил, что в Верховной Раде был принят закон №9274, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.
В пояснительной записке к документу сообщается, что принятие законопроекта позволит:
- усилить защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить охрану жизни и здоровья людей, прежде всего, в особый период;
- обеспечить осуществление мер гражданской защиты другими органами государственной власти.
Кроме того, в пояснительной записке добавляется, что одна из задач законопроекта — отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие виды повесток будут вручать в ноябре.