Напередодні свят: улюблені овочі українців подорожчали, названо нові ціни

Найбільше злетіли ціни на огірки

На початку грудня в Україні змінилися ціни одразу на кілька популярних овочів — картопля, огірки та капусту. Стали відомі нові ціни на них у великих українських супермаркетах.

Найбільше в період із листопада по грудень подорожчали огірки. Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

Так, гладкі огірки стали дорожчими за останній місяць більш ніж на 30 гривень. Наразі вартість овочів становить 102,40 грн за один кілограм. Колючі огірки змінилися у ціні з 93,57 до 109,90. Таким чином, різниця у ціні становить 16,33.

У грудні продовжилося зростання цін на молоду капусту. Цей овоч стрімко дорожчає із серпня цього року. Нині його продають у великих українських супермаркетах за ціною 29,65 грн., а у листопаді — 22,80 грн. Тобто до кінця року молода капуста подорожчала на 6,85.

Картопля також опинилась у списку популярних овочів, які подорожчали у грудні. Нині середня вартість цього овоча у супермаркетах — 14,08. Місяцем раніше вартість картоплі була 12,03. Тобто ціна стала вищою на 2,05.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку аналітиків, ціни на картопля в Україні надалі будуть тільки зростати. На це є одразу кілька причин.