Накопичили борги за комуналку? Як не втратити субсидію

Субсидію з боргами не призначають та не продовжують на новий сезон, але цю заборону можна обійти

Субсидію в Україні можна отримати одразу на кілька видів комунальних та абонентських послуг. Вона виплачується конкретній особі з розрахунку на домоволодіння, на її суму впливають доходи всіх мешканців та членів їхніх родин. Також на право отримувати субсидію впливає наявність заборгованостей по платежах.

Про це повідомляє Мінсоцполітики. Зазначається, що субсидію не призначать, якщо в ПФУ надавачі послуг повідомили про борг понад 680 грн та протермінованість заборгованості у понад 3 місяці.

Сума 680 грн — 40 неоплачених мінімумів доходів громадян. Проте навіть якщо у вас є така заборгованість, субсидію все ж таки можна отримати. З постачальником комунальної послуги потрібно укласти договір про реструктуризацію заборгованості.

Копію такого договору подають в комплекті документів на отримання субсидії. Якщо ж вже відмовили у призначенні субсидії і укладати такий договір людина не хоче чи не може, є ще один шлях — подати нову заяву про призначення субсидії, але не вказувати ті послуги, на які є заборгованість.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна отримувати субсидію на орендоване житло. Для такого варіанту допомоги потрібні додаткові документи.