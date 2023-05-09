"Зняли вроки з хворої дитини за 120 тисяч гривень": суд оштрафував ворожок, бо обряд не допоміг

Вони пообіцяли вилікувати дитину

Нині в Україні діє багато шахрайських схем, які дозволяють зловмисникам заробити на довірливих громадянах. До прикладу, в соцмережах "фінансова експертка" пропонувала перемножити гроші людей на у два рази, а потім просто їх не повертала. Тим часом в Одесі мати хворої дитини потрапила на гачок до "ворожок".

Нині суд оштрафував зловмисниць. Як повідомляє "УСІ online" з посиланням на рішення Южного міського суду, торік влітку "знахарки" підійшли до місцевої мешканки, яка дивилася за своєю донькою на дитячому майданчику.

Вони розповіли, що дівчинці хтось наврочив, а якщо зняти вроки, то вона стане здоровою та щасливою. Шахрайки пообіцяли зняти з дитини прокляття, а мати їм повірила. Вона пішла додому, взяла усі свої заощадження — 120 тисяч гривень і віддала їх незнайомкам.

Повірила, що таке лікування й справді врятує її доньку. Ворожки дали їй кілька порад, провели обряд зняття вроків, взяли гроші та зникли. Однак дівчинці це ніяк не допомогло. Як встановив суд, одна з цих ворожок із Харкова, а інша — з Донецької області. Раніше їх уже штрафували за шахрайство у Києві. У підсумку вони уклали з постраждалою мирову угоду та повернули їй гроші. Також обидві жінки знову заплатять по 51 тисячі гривень штрафу.

Нагадаємо, що шахраї в Україні вигадали набагато більш цинічну схему заробітку. Вони прикидаються волонтерами чи рідними військових і просять про допомогу. На такий гачок потрапив відомий бізнесмен. А нещодавно в колонії на Рівненщині викрили цілу групу шахраїв. Зеки просто з тюремної камери прикидали людьми, які можуть надати інформацію про військовополонених воїнів ЗСУ. Родичі були готові викласти за це чималі гроші.