Зеленський приїхав до Байдена в позиції переможеного, хоча мав хороший козир — генерал

Україна могла б говорити з Штатами на рівних, але виступила партнером, що просить

Візит президента України Володимира Зеленського з делегацією в США пройшов свій пік. Ним стала зустріч Зеленського з його американським колегою Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні.

За її підсумками з’явилася велика спільна заява про співпрацю США і України, в тому числі в ракурсі протистояння російській агресії.

Результати зустрічі оцінив для "Телеграфа" генерал армії України, екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Певною перемогою генерал вважає сам факт візиту.

"Він довгий час переміщався по датах через різні ситуації, в тому числі пов’язані з Афганістаном. Була загроза, що візит і зовсім не відбудеться. І була позиція, що він не так важливий для США, як для України. Так що сам факт візиту і поява на його підсумками спільної заяви — позитивний стратегічний сигнал для україно-американських відносин", — підкреслює Микола Маломуж.

А ось до конкретного наповнення візиту, до його змістовної частини, у генерала є питання.

"Всі пункти і програми, які викладені в п’яти розділах оприлюдненої угоди, носять більше декларативний характер. Не мають динаміки ефективного розвитку на рівні реальних юридичних договорів і практичних проектів і програм. Це знижує статус, значимість візиту. Не видно шляхів досягнення заявлених цілей, — пояснює генерал. — Я маю практику візитів в понад 100 країн, в тому числі в складі делегацій вищого рівня. Завжди готуються по кожній темі — оборона і безпека — відповідні документи, де конкретно розписані напрямки співпраці, договори, які їх підкріплюють (наприклад, в ракетній, танковій, радіотехнічній сфері і так далі). Конкретні угоди, які визначають обсяги, терміни, напрямки, економіку, яка застосовується. Потрібна конкретика. Юридичні гарантії. А зараз ми бачимо більше меморандуми, декларації, обіцянки".

Критикує Микола Маломуж і позицію прохача, яку зайняла українська влада по відношенню до американської.

"Президент України, позначаючи пріоритети і інтереси співпраці з США, висловлював, як правило, прохання. Допоможіть по Криму, по Донбасу, в сфері боротьби з корупцією, в якихось економічних моментах і так далі. На міждержавному рівні це позиція старшого і молодшого партнера. і ми тут в позиції того, хто програв, — зазначає генерал. — Не погоджуємо ті чи інші позиції на рівні рівноправних і взаємовигідних відносин, коли виглядаємо гідно. Це можливо лише якщо ми знаємо глибинно інтереси США, їх пріоритет в конкретних галузях, в важливих напрямках співпраці. І готуємо якісь спільні рішення. Що в підсумку виливається не в декларації, а в міждержавні угоди. А цього не було. І важливі, ключові моменти — економічні, технологічні, оборонні — не отримали імпульсу ефективних практичних програм дій".

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Негативом Микола Маломуж вважає і те, що в ракурсі ситуації в Афганістані, актуалізації боротьби з міжнародним тероризмом, Україна, що має колосальний досвід, не використала ці виграшні для себе теми під час переговорів в США.

"Проблема і з економічними підходами. Варто було не просто узгоджувати кредити з американським банком, а пропонувати спільні україно-американські проекти. В тому числі перетворення України в форпост на Сході Європи, створення ефективних умов для розвитку нашої економіки, оборони, посилення роботи в ракурсі спільних технологій (космос, аграрний сектор, оборонний сектор). Така угода стала б базовою — взаємовигідною — домінантою для розвитку наших відносин. І пов’язувало б США з Україною не просто обіцянками, а конкретними інтересами і юридичними зобов’язаннями. на жаль, ці рекомендації, в тому числі дані мною і іншими експертами, враховані не були. А тому негативний осад від цього візиту", — констатує генерал.

Він також звертає увагу, що сам Зеленський визнав: далеко не все було безхмарно під час переговорів в Білому домі.

"Тобто, десь в режимі тет-а-тет явно порушувалися питання корупції в Україні, боротьби з олігархами, ефективності реформ. Те, що у нас декларується, але не робиться. Хоч американці виділили на це чималі гроші, — зазначає Микола Маломуж. — З іншого боку, мене турбує, що задекларовано безпосередню участь представників США у формуванні антикорупційних та судових органів України, здійснення за ними контролю. Не можна під егідою США реформувати наші спецслужби, включаючи СБУ. Жодна країна не дає навіть великим партнерам подібних важелів впливу".

На думку генерала, якісь консультації могли б бути, але давати такі можливості іноземцям — принципово невірно.

"Це вказує на обмеження нашого суверенітету, — пояснює Микола Маломуж. — Те ж саме стосується позиції по наглядовій раді. Ми фактично віддаємо на відкуп іноземним партнерам ряд галузей. Всі ці позиції суперечать логіці суверенної держави, Конституції, національної гордості. Ми повинні бути незалежними, переймати у партнерів досвід, відповідний до наших реалій. Але не ставати контрольованими з боку, не виступати з позиції слабкого партнера, який нібито не вміє сам виробляти стратегії і не має (що не відповідає істині) кадрового потенціалу. Адже все це закладено в опублікованій спільній заяві за підсумками зустрічі. Це неправильний політичний підхід, неповага до своєї держави".

Як повідомляє "Телеграф", українські експерти залишилися не в захваті від підсумків зустрічі президентів і вважають її швидше провалом, ніж успіхом.

Генерал Василь Богдан висловив "Телеграфу" думку, що США чекають, коли в Україні закінчиться епоха Коломойського.