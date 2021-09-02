Ударили по суверенітету України: генерал знайшов тривожний момент у заяві про партнерство з США

На думку Маломужа, реформувати спецслужби не можна під егідою США

Генерал армії і екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав тривожним той факт, що представники США брали участь у формуванні антикорупційних та судових органів України під час зустрічі Зеленського і Байдена.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

На думку Маломужа, реформувати спецслужби не можна під егідою США, так як це дає партнеру дуже багато важелів впливу. При цьому генерал допускає можливість консультацій, однак давати такі можливості іноземцям — принципово невірно.

"Це вказує на обмеження нашого суверенітету", — заявив Маломуж.

Також екс-глава зовнішньої розвідки додав, що те ж саме стосується позиції щодо наглядової ради.

"Ми фактично віддаємо на відкуп іноземним партнерам ряд галузей. Всі ці позиції суперечать логіці суверенної держави, Конституції, національній гордості. Ми повинні бути незалежними, переймати у партнерів досвід, відповідний до наших реалій. Але не ставати контрольованими з боку, не виступати з позиції слабкого партнера, який нібито не вміє сам виробляти стратегії і не має (що не відповідає істині) кадрового потенціалу", — додав генерал.

Маломуж додав, що все вищезгадане закладено в спільній заяві за підсумками зустрічі Зеленського і Байдена. Генерал вважає, що це свідчить лише про неповагу до своєї держави.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", зустріч Зеленського з його американським колегою Джо Байденом відбулася 1 вересня у Вашингтоні. За її підсумками було зроблено спільну заяву США та України про співпрацю і протистояння агресії РФ.